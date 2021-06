Oggi i funerali di Ciro Santoro, stroncato da un malore a 42 anni

Oggi ad Abbiategrasso i funerali di Ciro Santoro, membro del direttivo degli arbitri abbiatensi: fatale un malore a 42 anni

Si svolgeranno oggi, martedì 8 giugno, alle 15 nella basilica di Santa Maria Nuova di Abbiategrasso, i funerali del 42enne Ciro Santoro, stroncato da un malore l'1 giugno mentre era in trasferta per lavoro a Piacenza, impegnato nella sua attività di operaio specializzato nella manutenzione di macchine. Proprio l'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Piacenza per escludere altre cause per la morte dell'abbiatense ha portato solo dopo una settimana al via libera per le esequie.

Nel direttivo della sezione arbitri abbiatense

Santoro era noto ad Abbiategrasso anche per la sua attività come arbitro di calcio: da poco era anche entrato a far parte del direttivo della sezione abbiatense dell'Aia, associazione italiana arbitri. Questo il messaggio diffuso sui social dalla sezione: “Il nostro associato, collega ma soprattutto amico, sì lui era amico di tutti, il nostro Ciro Santoro, non c è più. Troppo presto per andare via così... Lasci un vuoto grande in tutti noi. Magari sei lassù che te la ridi pensando che bello scherzo vi ho fatto... Noi non ti dimenticheremo, mai... Un abbraccio forte dal tuo Presidente, dal tuo Consiglio e da tutti gli associati della tua Sezione alla famiglia... Ciro per sempre con noi. Riposa in pace¨.