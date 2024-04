Officina abusiva scoperta e sequestrata dalla Locale

Una fiorente carrozzeria abusiva individuata e posta sotto sequestro dalla Polizia locale di Settimo Milanese.

Officina abusiva

L’intervento degli agenti del comando di via Libertà è avvenuto mercoledì 17 aprile, in un capannone di via Schiapparelli, al civico 12. Qui da circa un anno era stata avviata un’attività di autofficina e carrozzeria abusiva, gestita da due uomini di origine marocchina. Attività totalmente sconosciuta: priva di qualsiasi titolo o autorizzazione, l’officina lavorava a grandi ritmi. Al momento di accedere ai locali nella mattinata di mercoledì 17, gli agenti hanno trovato ben nove vetture in riparazione dai due stranieri.

Probabilmente grazie ai prezzi più vantaggiosi garantiti dalla totale irregolarità dell’attività, la carrozzeria ha attratto numerose persone attraverso il passaparola.

Polizia locale

Il prezzo per la collettività dell’attività dei carrozzieri abusivi e dei furbi che si sono avvalsi dei loro servizi è il materiale ora sotto sequestro in via Schiapparelli. Gli agenti della Locale si sono infatti imbattuti in cumuli di rifiuti anche potenzialmente pericolosi accatastati all’interno del locale.

Rifiuti da smaltire

Oltre 17 motori di veicoli accatastati, una quarantina di copertoni, olio esausto: tutto posto sotto sequestro insieme all’intera area.

Per i due è scattato il deferimento alla Procura e le sanzioni amministrative, e verranno valutate le violazioni in tema di gestione dei rifiuti.

I nove veicoli in riparazione al momento del sequestro, invece, sono risultati in regola.