Odore di gas in città: cittadini allarmati

Odore di gas tra Legnano e Castellanza: cittadini allarmati.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 luglio, molte le chiamate che sono arrivate ai pompieri per via di un forte odore di gas tra Legnano e Castellanza. I Vigili del fuoco stanno ora cercando di capire l’origine della presunta fuga di gas.

Nella piattaforma ecologica di Legnano infatti è stata buttata una bombola di propano in un cassone. Il cassone è stato caricato dal trasportatore e portato verso l’azienda di recupero che sta in provincia di Varese. La bombola perdeva un po’ di gas e ha impestato di odore tutto il percorso (Sabotino, zona Gigante e via don Minzoni di Castellanza).

