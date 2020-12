Occupazioni abusive a Legnano: sgomberati due appartamenti e l’ex liceo

Occupazioni abusive a Legnano: sgomberati due appartamenti viale Cadorna e l’ex liceo di via Verri.

Prosegue l’opera di contrasto alle occupazioni abusive da parte della Polizia locale di Legnano. Tre gli interventi effettuati nell’ultima settimana. Due di questi hanno interessato appartamenti comunali in viale Cadorna, dove il nucleo Falchi ha trovato, in abitazioni distinte, due persone, note alle Forze dell’ordine, che si erano insediate negli alloggi senza averne diritto. Sono emersi anche cospicui furti di energia elettrica. A supporto degli agenti sono intervenuti i tecnici di EuroPA, per chiudere e mettere in sicurezza i locali, e quelli di Enel, per sigillare i contatori. Inevitabile il deferimento all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva e furto di energia.

Agenti in azione anche all’ex Liceo di via Verri, dove la hanno sgomberato due persone. Anche a loro carico è scattata la denuncia per occupazione abusiva. L’immobile sarà ulteriormente

controllato e l’Ufficio Tecnico ne sigillerà i varchi, così da evitare nuove intrusioni.

Il commento dell’assessore alla Sicurezza Sociale