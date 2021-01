L’Amministrazione comunale continua a sostenere le attività di ristorazione e le attività commerciali in genere, estendendo dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2021 l’agevolazione dell’occupazione gratuita del suolo pubblico: quindi niente TOSAP per gli esercizi di vicinato!

Occupazione gratuita del suolo pubblico estesa fino a fine marzo

E’ riconfermata anche la semplificazione della procedura per richiedere l’occupazione di suolo pubblico, che è stata snellita e semplificata, e la flessibilità sugli spazi. Continuerà ad essere possibile occupare lo spazio non solo di fronte alla propria attività, ma anche spazi limitrofi, previo consenso dei vicini o delle attività attigue. Inoltre nei casi dove il marciapiede è troppo stretto, è possibile occupare lo spazio normalmente destinato a parcheggio, sia su strisce bianche che blu.

Per la copertura del mancato gettito derivante dalle occupazioni realizzate dagli esercizi di vicinato è già costituito un apposito Fondo comunale nell’ambito dello stanziamento di bilancio denominato “Fondo Rilancio Rho”, dell’ammontare di 10mila euro come contributo nella misura del 100% della TOSAP dovuta fino al 31 marzo 2021.

Le parole di Andrea Orlandi