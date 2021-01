Occupato appartamento Aler: abusivi sfrattati

Occupato appartamento Aler di via Perugino a Parabiago: Amministrazione e Forze dell’ordine in campo per avviare lo sgombero degli abusivi.

Cos’è successo in via Perugino

L’Amministrazione comunale di Parabiago nei giorni scorsi è intervenuta, insieme alle Forze dell’ordine e ai funzionari Aler per sgomberare un locale delle palazzine di via Perugino, che era stato occupato da una famiglia di origine romena non appena la casa era risultata libera.

Le parole del sindaco

“Siamo intervenuti subito per sgomberare la casa che risultava essere occupata – ha dichiarato il sindaco Raffaele Cucchi – Dopo lo sgombero dell’appartamento Aler occupato abusivamente, abbiamo proceduto alla messa in sicurezza dell’alloggio. Siamo riusciti a intervenire subito per riportare la legalità”.