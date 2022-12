Occhi aperti: una moto in fiamme sul Sempione

Proprio in questi momenti un motociclo è avvolto dalle fiamme sulla Statale 33 del Sempione.

Moto in fiamme

Ancora non è chiara la ragione dell'incendio, ma un motociclo che era in corsa sulla Statale 33 del Sempione, poco prima del semaforo dell'Apex, direzione Legnano, ha preso fuoco pochi minuti dopo le 12,30.

Il centauro sta bene

Il centario è riuscito a fermarsi in tempo prima che le fiamme invadesso il mezzo. E' riuscito ad accostare e a scendere dalla moto per chiamare i soccorsi. Lui non ha riportato ferite.

Prestate attenzione

In questi momenti sono in corso le operazioni di soccorso, prestate attenzione.