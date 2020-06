Nuovo prete legnanese: Pietro Paiusco, classe 1987, sarà ordinato a Torino.

Nuovo prete legnanese

La schiera dei sacerdoti legnanesi si arricchisce di un nuovo membro. Oggi, sabato 27 giugno 2020, nella cattedrale San Giovanni Battista del capoluogo piemontese, monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, ordinerà sacerdote Pietro Paiusco, 33 anni, originario del quartiere Mazzafame, dove ha vissuto fino al 2012, anno in cui si è trasferito nel seminario della Fraternità San Carlo di Roma per seguire la propria vocazione. Dal 2015 è a Torino, nella parrocchia Santa Giulia al quartiere Vanchiglia. Dopo l’ordinazione, Pietro, che è laureato in Fisica, proseguirà con il suo lavoro di insegnante nelle scuole superiori.

La prima messa nella chiesa dei Santi Martiri

Don Pietro e celebrerà la sua prima Messa sabato 4 luglio alle 19.30 nella chiesa dei Santi Martiri Anauniani di Legnano. Domenica 5, alle 10, celebrerà nella “sua” chiesa: la parrocchia del Beato Cardinal Ferrari a Mazzafame.

