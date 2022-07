Nuovo look per le sale studio della biblioteca di Villa Burba

Gli studenti potranno studiare in ambienti più idonei

Dopo una chiusura durata qualche giorno hanno riaperto, con una veste completamente rinnovata, nella giornata di mercoledì le sale studio della biblioteca di Villa Burba. I lavori sono stati infatti necessari per la sostituzione di arredi e attrezzature, acquistati grazie a un progetto finanziato da Regione Lombardia con il bando del Piani Integrati della Cultura. «Siamo felici di accogliere studenti e lettori in questi spazi rinnovati, con nuove postazioni studio più smart per la ricarica di pc e telefoni: è solo il primo di una serie di cambiamenti che abbiamo previsto per Villa Burba e che riusciremo a realizzare grazie ai bandi vinti nei prossimi mesi” dice l’assessora alla Cultura, Valentina Giro