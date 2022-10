Nuovo incidente nel tunnel della Fiera, due feriti

Oltre agli agenti della Polizia Stradale chiamati per ricostruire l'esatta dinamica, sul posto anche i vigili del fuoco di Rho

L'incidente è successo quando mancavano pochi minuti alle 21.15

Nuovo incidente stradale nel tunnel della Nuova Fiera di Milano, quello che da Rho collega la Statale 33 del Sempione con le tangenziali e viale Certosa. Il sinistro si è verificato quando mancavano pochi minuti alle 21.15 e le cause sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto

In ospedale un uomo di 35 anni e una donna di 43

Un sinistro che ha coinvolto due auto con entrambi i conducenti, un uomo di 35 anni e una donna di 43 trasportati in codice giallo uno all'ospedale San Carlo di Milano e l'altro al vicino ospedale Sacco. Conducenti dei mezzi che sono stati prima soccorsi sul posto dal personale dell'automedica dell'ospedale San Carlo e dai volontari della Croce Rossa di Lainate e della Misericordia di Arese

Sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco di Rho

Sul posto, per liberare i conducenti dalle lamiere delle proprie auto e per mettere in sicurezza la zona i vigili del fuoco di Rho