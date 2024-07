Nuovo impianto radiofonico e nuova auto per il comando della Polizia Locale

Grazie ai fondi regionali il Comando della Polizia Locale di Rho rinnova le strumentazioni della centrale operativa e anche il parco mezzi.

L’acquisto è stato possibile grazie ventimila euro di finanziamenti di Regione Lombardia

Nuovo impianto radiofonico e nuova auto per gli uomini del comandante Antonino Frisone che in questo modo potranno garantire più pattugliamenti specifici sul territorio.

L’acquisto è stato possibile grazie ventimila euro di finanziamenti di Regione Lombardia che il comando ha ottenuto. La centrale operativa contava su un sistema diventato ormai datato, che necessitava di continui adeguamenti. I fondi regionali hanno permesso di rinnovarla: sono state sostituite la radio base e quelle portatili. Con fondi regionali e con fondi comunali, in cofinanziamento, è stato possibile acquistare un nuovo veicolo per rinnovare il parco macchine di corso Europa, in linea con le direttive europee che prevedono mezzi non inquinanti.

L'auto acquistata è una Fiat Tipo Ibrida che consente di rottamare una vecchia Fiat Bravo

Si tratta di una Fiat Tipo Ibrida che consente di rottamare una vecchia Fiat Bravo, ormai inutilizzata perché alimentata a diesel. Si attende l’immatricolazione della targa, poi la macchina potrà entrare in servizio.

Altri 43mila euro saranno erogati dal Ministero dell’Interno per progettualità relative al miglioramento della sicurezza del territorio: serviranno per l’acquisto di risorse tecnico strumentali. In queste settimane la Polizia Locale ha garantito la copertura di tutti i giovedì della Summer Fest appena conclusa, coinvolgendo anche la Polizia Annonaria per l’apertura serale dei negozi del centro storico.

Nel mese di giugno il terzo turno è stato svolto ogni giovedì, venerdì e sabato

Nel mese di giugno il terzo turno è stato svolto ogni giovedì, venerdì e sabato. In luglio il giovedì e il sabato. Verrà sospeso nella settimana di Ferragosto. Molti gli eventi cui è stato garantito supporto, come i concerti svoltisi nell’area di Fiera Milano, con notevole afflusso di pubblico.