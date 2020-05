Nuovo decesso nella casa di riposo Gallazzi Vismara di Arese

Ieri, domenica 3 maggio, il portale dei dati ATS non ha registrato aggiornamenti, ma, purtroppo, c’è stato un nuovo decesso alla Gallazzi Vismara. Ad Arese si è arrivati a 142 persone positive al Covid 19 (tra cui 26 decessi e 41 guarigioni) dall’inizio dell’emergenza. Non risultano ancora caricati sul portale ATS gli ultimi casi positivi nella Casa di riposo.

Le parole del sindaco

“In questo momento di grande dolore, esprimo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Da oggi ci sarà la tanto attesa “fase 2”, che prevede un allentamento delle attuali restrizioni. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolverà l’andamento dei contagi con queste prime riaperture. Il mondo scientifico si sta interrogando sui possibili scenari, su cosa dobbiamo aspettarci, su come saranno le nostre “nuove” abitudini. Nel frattempo, l’invito rimane sempre lo stesso: massima attenzione e rispetto delle prescrizioni previste.”

Per dare supporto in questa situazione difficile, sono attivi diversi servizi:

per le persone con più di 65 anni, sole senza rete di parenti, con patologie, in quarantena o in isolamento o in grave difficoltà per le necessità primarie, è possibile chiamare il numero 379 1909759, tutti i giorni h24. A questo numero rispondono i volontari della Misericordia che raccolgono le richieste di supporto. Allo stesso numero è anche possibile chiedere un sostegno psicologico.

per chi si sente disorientato e non sa come affrontare questi giorni di isolamento o semplicemente ha bisogno di chiacchierare con qualcuno, perché si sente solo, è possibile chiamare il numero 344 0488729, che da martedì 5 maggio amplia la fascia oraria: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

