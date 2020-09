Nuovo contagio ad Abbiategrasso, dieci gli attualmente positivi

Un nuovo contagio di Coronavirus registrato ad Abbiategrasso, è il quinto dal rientro delle vacanze

Lunedì 31 agosto è stato segnalato da Ats un nuovo caso di Coronavirus ad Abbiategrasso. Registrato però anche un nuovo guarito, restano quindi dieci i casi attualmente positivi in città. Sono 330 in tutto i casi dall’inizio dell’emergenza, cinque nelle ultime due settimane, dopo circa un mese di stop. Si tratta di persone giovani, tra i 17 e i 30 anni, ha precisato il primo cittadino Cesare Nai, ma nessuno di loro è in ospedale in quanto asintomatici o con sintomi lievi.

