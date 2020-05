Nuovo CAP per Arese: sarà 20044

Nuovo CAP per Arese: dal 25 maggio il codice di avviamento postale sarà 20044.

Nuovo CAP per Arese

Poste italiane ha comunicato che dal 25 maggio il nuovo CAP (codice di avviamento postale) del Comune di Arese sarà 20044. La nuova numerazione sarà attribuita in modo esclusivo al nostro Comune per garantire un miglioramento della qualità del servizio di recapito della corrispondenza. Il nuovo CAP assegnato avrà efficacia dal 25 maggio, fermo restando la possibilità di utilizzare contestualmente quello già in uso per un periodo transitorio che, visto il particolare contesto di emergenza sanitaria, viene esteso da 6 a 12 mesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi all’ufficio postale.

Torna alla home