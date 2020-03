Nuovo ausiliario della sosta in servizio a Pero

Nuovo ausiliario della sosta in servizio nel comune di Pero.

Lo scorso 27 febbraio, con decreto sindacale, sono state conferite le funzioni di accertamento della sosta ad un nuovo ausiliario, entrato in servizio dopo avere frequentato e superato un apposito corso di formazione. L’ausiliario, che è un dipendente della società concessionaria, è stato assunto in sostituzione di quello precedente. Dal mese di maggio 2019 a Pero era rimasto in servizio solo un ausiliario, anziché due come stabilito dal contratto con la società concessionaria. La neo assunzione ha riportato a due gli operatori in servizio a Pero, che daranno sollievo all’attività di controllo che viene svolta quotidianamente in paese dal comando della Polizia locale. Non si tratta, quindi, di un appartenente al corpo della Polizia locale, bensì di un soggetto avente funzioni di accertamento delle violazioni della sosta su tutto il territorio comunale.

