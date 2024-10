Nuovo assalto alla sede del Buscate Calcio, trovate anche feci a terra

Nuovo assalto nella sede dell'Asd Buscate Calcio, trovate feci per terra.

Vetri rotti, oggetti per terra e feci sul pavimento: la sede dell’Asd Buscate, nota società calcistica di Buscate, è stata messa sotto sopra per l’ennesima volta dai vandali, che ci sono andati giù pesante come non mai. I malfattori hanno agito in un arco temporale che va dalle 2 alle prime ore di luce di questa notte, venerdì 25 ottobre 2024, e hanno scardinato tutte le porte, frantumato un vetro dell’ufficio di segreteria, messo disordine, rovesciato di tutto e persino defecato sul pavimento del bar, per poi pulirsi con dei pezzi di carta assorbente che stamattina sono stati trovati anche nella cassa dei biglietti per le partite.

La denuncia

Non è ancora chiaro se abbiano anche rubato qualcosa, ma al momento pare di no. Il calcio, esasperato da questi episodi incresciosi, provvederà al più presto alla denuncia.