Nuovi investimenti per le scuole dalla giunta di Arese

I fondi regionali saranno usati per sistemare due scuole cittadine

Scuole ancora più sicure e a misura degli alunni

Un occhio di riguardo alle scuole con progetti che vengono portati avanti di anno in anno. Non si smentisce la giunta guidata dal sindaco Michela Palestra che prosegue nell’investimento di fondi per rendere le scuole cittadine ancora più sicure e a misura degli alunni. Anche i fondi stanziati da Regione Lombardia a favore dei comuni, nell’ambito del piano per il rilancio degli investimenti post covid19 saranno, infatti, destinati a opere da eseguire all’interno di due istituti scolastici cittadini.

Due progetti per la ristrutturazione parziale di alcune aule

«Il finanziamento regionale è di 500mila euro – spiega il primo cittadino aresino Michela Palestra – Per questi fondi sono stati presentati due progetti uno per la ristrutturazione parziale di alcuni aule e della palestra della scuola secondaria di primo grado Silvio Pellico. L’altro per i lavori di messa in sicurezza mediante sostituzione pavimentazione interna e realizzazione di aula didattica all’aperto presso la scuola primaria Don Gnocchi. Opere che inizieranno nell’anno in corso».

Investimenti comunali per il plesso scolastico di Valera

Sempre per quanto riguarda il discorso legato alle scuole, l’amministrazione comunale aresina, dopo le opere eseguite lo scorso anno alla scuola media della frazione di Valera ha stanziato altri fondi per eseguire, nell’anno 2021, interventi sempre nel plesso scolastico di Valera. «Stiamo trasformando le aule che erano a disposizione delle associazioni in aule didattiche – conclude il primo cittadino aresino -. IL nostro obiettivo quello di dare più spazio ai ragazzi e rendere tutte le scuole del paese ancora più sicure di quello che sono.