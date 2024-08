Nuovi controlli nei boschi della droga: beccati 2 pusher

Proseguono i controlli contro il narcotraffico. Nei giorni scorsi nelle aree boschive tra Casorezzo Busto Garolfo due spacciatori sono stati messi in fuga dall'arrivo della Polizia Locale.

Gli agenti di Polizia Locale al lavoro nei boschi della droga

Al lavoro, ancora una volta, gli agenti dei Comandi di Casorezzo e Busto Garolfo, capitanati rispettivamente da Nicolò Rachele insieme all'ufficiale Nicolò Vitali. Sono stati loro a tornare nei cosiddetti boschi della droga, nelle aree verdi che attraversano i confini dei due comuni. Prima gli accertamenti nei confronti di un'auto, il cui conducente ha eluso i controlli nella postazione degli agenti della Polizia Locale. Poi i sospetti e l'ingresso vero e proprio nei boschi, dove 2 pusher sono stati messi in fuga proprio mentre erano dediti all'attività di spaccio in compagnia di 3 potenziali clienti. Nel mezzo il ritrovamento di un camper sprovvisto di assicurazione. Risultato? I malviventi se la sono data a gambe e, al contempo, sono scattate le sanzioni al Codice della strada per via delle irregolarità riscontrate sul caravan.

Bene la collaborazione tra i due Comandi

Una collaborazione, quella che ha di nuovo coinvolto i rispettivi comandi, che ha quindi dato i suoi frutti. Per questo sono arrivati i complimenti da parte del sindaco di Casorezzo Rosella Giola, sulla scia del lavoro svolto per fermare la piaga legata al commercio di sostanze stupefacenti. Collaborazione che peraltro incarna lo spirito e gli intenti su cui si poggia anche il Patto dell'Asse del Sempione.