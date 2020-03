Nuovi casi a Corbetta: i contagi salgono a 10

Nuovi casi a Corbetta: i contagi per Coronavirus salgono a 10.

Il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, ha annunciato questo pomeriggio, giovedì 12 marzo, che il numero di contagiati nel Comune è salito a 10. Le persone entrate in contatto con questi contadini sono in isolamento domiciliare. Avviate tutte le procedure per i contagiati e i loro familiari. Per chi ha bisogno le farmacie consegneranno a domicilio ed è stata attivata la distribuzione gratuita del detergente mani.