«Ancora distanti, ma sempre vicini». Non sono solo parole quelle scelte dai dirigenti di Nuovenergie per lo slogan che in queste settimane sta entrando nelle case dei cittadini della provincia Nord-Ovesti di Milano. Parole legate a fatti importanti che l’azienda ogni giorno mette in campo per andare incontro alle esigenze dei propri clienti, quelli «storici» e quelli nuovi che da poco tempo sono entrati a far parte di quella che oltre ad essere una azienda è una grande famiglia.

NuovEnergie: “Ancora distanti, ma sempre vicini”

Una grande famiglia che questa settimana ha deciso di fare un regalo a tutti i lettori di Settegiorni Rho donando loro una mascherina allegata al giornale, oggetto diventato indispensabile per tutti nella lotta contro il Coronavirus. «Questa è una delle tante iniziative che abbiamo deciso di intraprendere per stare vicino al territorio – afferma Luca Galetti il direttore generale della società con sede in Corso Garibaldi a Rho – Iniziative legate all’emergenza Coronavirus che però seguono la linea di Nuovenergie che ogni anno, giusto per fare un esempio, lega il proprio nome a diverse società sportive della città permettendo così ai ragazzi e alle ragazze dei vari settori giovanili di praticare sport in ambienti sani e protetti».

Protetti come i clienti dell’azienda

Protetti come i clienti dell’azienda che in queste settimane di pandemia hanno visto numerose iniziative studiate a loro favore. «Abbiamo scelto di mettere in campo una serie di iniziative a tutela dei nostri clienti – continua il direttore Galetti – Tra le iniziative studiate, la garanzia di prezzi bassi per la materia prima gas ed energia elettrica e l’introduzione di nuove modalità di pagamento digitali. Inoltre, già da alcune settimane, abbiamo intrapreso una serie di iniziative a sostegno delle categorie più fragili, sconti extra in bolletta, oltre ad un potenziamento dei servizi di customer care e della gestione di pratiche online. Il tutto è stato fatto coerentemente con il nostro slogan “L’energia della tua città”».

I punti vendita sono tornati operativi

I punti vendita di Nuovenergie hanno riaperto dallo scorso lunedì 4 maggio con orari speciali (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17) e con regole di accesso per tutelare la salute e la sicurezza dei collaboratori e dei clienti adottando misure di prevenzione.

I clienti che entrano nei punti vendita avranno a disposizione guanti monouso, igienizzante mani e barriere protettive per rispettare le norme di distanziamento sociale. Inoltre, l’azienda sta attivando in via sperimentale un servizio di prenotazione tramite l’app Ufirst (la stessa app utilizzata da alcuni superstore della grande distribuzione) che permetterà ai clienti – o a chi vorrà diventarlo – di fissare un appuntamento tramite il loro smartphone direttamente presso il punto vendita di Rho, evitando così eventuali attese.

Anche donazioni

Non solo iniziative a favore dei clienti, ma anche alcune donazioni a chi sta lavorando per cercare di sconfiggere il Covid 19 «Abbiamo scelto di contribuire attivamente e localmente con delle donazioni a chi, nei nostri territori, è sceso in campo in prima linea per fronteggiare l’emergenza Covid-19 – prosegue il direttore di Nuovenergie – Abbiamo scelto di devolvere un contributo ad alcune associazioni ed enti, al fine di ringraziare del lavoro svolto sui nostri territori storici». I contributi sono stati versati a Rho Soccorso, Croce Rossa Italiana Lainate, Croce Rossa Italiana Settimo Milanese, Fondazione degli Ospedali Onlus (Ospedali di Magenta, Cuggiono, Legnano ed Abbiategrasso) e ASST-Rhodense (Ospedali di Rho e Garbagnate Milanese).

E dopo aver sostenuto le varie associazioni del territorio la grande famiglia di Nuovenergie questa settimana ha deciso di sostenere anche il progetto di Settegiorni Rho e del Gruppo Netweek per omaggiare tutti i lettori dei nove comuni del rhodense di una mascherina allegata al giornale. Un gesto importante che si affianca alle tante sfide solidali che Nuovenergie ha sostenuto in questi anni e sosterrà anche in futuro.

«In questo periodo per venire incontro ai clienti appartenenti alle categorie più fragili e che stanno subendo maggiormente le difficoltà emerse a seguito dell’emergenza Covid-19, abbiamo predisposto delle iniziative di sostegno che permetteranno di accedere a condizioni agevolate di pagamento, previa valutazione della richiesta che dovrà pervenire da parte del cliente – chiosa Galletti – Inoltre, per i liberi professionisti e gli esercizi commerciali che a causa dell’emergenza sanitaria hanno dovuto fermare la propria attività, abbiamo attivato un servizio di supporto dedicato al quale è possibile accedere contattandoci telefonicamente o via mail» . Iniziative, infine anche per tutelare la sicurezza di chi si recava negli uffici postali per pagare il bollettino allegato alla fattura. «Per tutelare i clienti che utilizzano come metodo di pagamento il Bollettino Postale e non hanno altri strumenti a cui ricorrere, abbiamo messo a disposizione dei metodi di pagamento online tra cui il bollettino postale online (conto corrente postale 39789672) o tramite bonifico bancario online disponibile effettuando un pagamento sul conto corrente intestato a Nuovenergie spa: IT22 D031 1120 5000 0000 0007 255». Perchè, come dice lo slogan dell’azienda «Ancora distanti ma sempre vicini», come una grande famiglia. Quella di Nuovenergie.

