Nuova viabilità per la scuola Santa Caterina. Lo annuncia l’assessore Simone Gelli.

Da lunedì

Da lunedì 7 riprenderanno le scuole dell’Infanzia. L’obiettivo è evitare assembramenti.

Nuova viabilità

“Per ottemperare al divieto di assembramento e per migliorare la sicurezza in ingresso ed in uscita dei nostri bimbi comunico che, in modo sperimentale, la via che costeggia la Scuola Santa Caterina, lato mercato, sarà’ interdetta al traffico veicolare dalle 8 alle 9:30 e dalle 11 alle 12:30, nonché dalle 16 alle 16:30. Contestualmente dalle 7 alle 17 non sarà consentita la sosta sull’intera tratta stradale”, precisa Gelli.

