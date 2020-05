Nuova viabilità, la Giunta ha fretta

Sui lavori di restyling della viabilità in tutto il centro storico di Sedriano e anche alla Roveda, l’Amministrazione comunale di Angelo Cipriani fa sul serio.

Nuova viabilità, pubblicato il bando

Nonostante le critiche ricevute anche a questa seconda versione del piano, la Giunta 5 Stelle tira dritto con l’obiettivo di eseguire e ultimare gli interventi il prima possibile, sicuramente prima delle elezioni anche qualora si dovessero tenere in autunno. E’ stato infatti già pubblicato il bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori. L’importo a base di gara è di 225.475 euro e le offerte dovranno pervenire entro il 25 maggio.

Lavori anche alla Roveda

L’area d’intervento riguarda via Magenta, via Fagnani, via De Amicis (compreso il primo tratto delle vie Volta e Gramsci), via Mazzini, l’area antistante la scuola Fagnani e la via San Massimo nel tratto tra via Bareggio e via Giotto. L’appalto è finanziato in parte con mezzi propri di bilancio e in parte con contributo di Regione Lombardia.

La durata dei cantieri è stimata in 90 giorni.

