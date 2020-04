I controlli delle Forze dell’ordine vanno avanti e arriva una nuova ondata di multe contro i furbi

I controlli e le multe

Nel corso della giornata del 25 aprile gli uomini della Prefettura hanno controllato poco più di 10mila persone (10.008 per la precisione) e sono scattate multe per 328: più del 30 per cento. Sanzioni, ma nessuna denuncia. Sul fronte dei negozi, invece, sono state effettuate verifiche in 2.795 esercizi commerciali e sono scattate 18 denunce

TORNA ALLA HOME PAGE