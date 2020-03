Nuova auto per i Servizi sociali di Cornaredo.

Trasporto anziani e diversamente abili

E’ stata consegnata nella mattinata di giovedì 5 la prima delle due vetture destinate ai Servizi sociali del Comune di Cornaredo grazie al progetto «Solidarietà in movimento». Si tratta di una Fiat Punto che verrà affidata dal Comune all’associazione Tempo opportuno, presieduta da Rocco Saracino, e che sarà utilizzata per accompagnare verso ospedali, strutture sanitarie e ambulatori i cittadini che ne hanno necessità e che sono impossibilitati a muoversi in autonomia.

Sponsor locali

Questa prima vettura, le cui chiavi sono state consegnate al responsabile del Settore Servizi Sociali Antonio Di Gloria, è come scritto la prima delle due vetture destinate al Comune. La società Astra, che sta portando avanti il progetto Solidarietà in Movimento, sta infatti raccogliendo sul territorio le sponsorizzazioni da parte di aziende e private per finanziare l’acquisto di un altro mezzo.

Trasporto carrozzine

In questo caso, si tratterà invece di un mezzo più attrezzato: l’obiettivo è acquistare una vettura munita di sollevatore per carrozzine. «La campagna di adesioni sta andando avanti» spiega il dirigente Di Gloria. «Grazie alle aziende e ai privati che stanno decidendo di mettere il proprio logo sul mezzo che percorrerà migliaia di chilometri sul territorio, i cornaredesi con difficoltà di mobilità e le loro famiglie potranno ricevere un importante aiuto».

