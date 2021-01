Nuova area giochi nel parco di via Don Mazzolari

Gli interventi per realizzare la nuova area giochi sono iniziati nella mattinata di lunedì

Altalene e gioco multifunzione in arrivo nel parco di San Paolo

Smantellamento dell’area giochi esistente, rifacimento della pavimentazione e posa di nuovi giochi come altalene e gioco multifunzione. Sono questi gli interventi decisi dall’Amministrazione comunale per il parco di via Don Mazzolari a Rho. L’intervento del costo complessivo di circa 61mila euro è iniziato nella giornata di lunedì e sarà terminato, condizioni meteo permettendo, entro la fine del mese di gennaio.

L’assessore Gianluigi Forloni: “Sarà un’area giochi moderna”

“E’ sempre stato un nostro obiettivo la valorizzazione dei parchi cittadini per la loro importanza come luoghi di socializzazione, benessere e miglioramento delle condizioni ambientali – afferma l’assessore Ambiente e Verde pubblico Gianluigi Forloni -. Il parco di Via Don Mazzolari riveste un ruolo strategico per la sua ubicazione, posto in prossimità della scuola materna di Via del Gerolo e dell’oratorio di San Paolo. Purtroppo, le strutture ludiche preesistenti sono state in parte vandalizzate nel tempo ed in parte sono arrivate al termine del loro ciclo di vita utile, non garantendo più le prestazioni di sicurezza necessarie. Per queste ragioni stiamo intervenendo nella realizzazione di una nuova area giochi, che presenta caratteristiche più moderne e soluzioni materiche più durature nel tempo”.

