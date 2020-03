Novena a San Giuseppe e ai santi: il programma

La Comunità Pastorale di Magenta ritrova la sua unità più profonda attraverso la preghiera e per questo da martedì 10 marzo alle 21 parte la Novena a San Giuseppe e ai santi. Un’idea nata per tre motivi, spiegano don Giuseppe Marinoni, parroco della Comunità Pastorale, e don Emiliano Redaelli, responsabile della Pastorale Giovanile della Comunità magentina: ” Invocare la protezione dei santi della nostra Città e la loro intercessione per questo momento difficile. I Santi pregano con noi e per noi Dio Padre misericordioso, che mai ci abbandona. Ma anche fare di questa situazione un’occasione, ricordando il tema della Lettera pastorale dell’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini. Un’occasione propizia e opportuna per riscoprire la preghiera in famiglia”.

Infine, “prendere coscienza che davvero la preghiera può farci essere Chiesa. La Chiesa è nata per il dono dello Spirito santo mentre Maria insieme agli Apostoli “erano assidui e concordi nella preghiera” (Atti 1,12-14)”.

Novena di preghiera: perché San Giuseppe

“Certamente la prima dei nostri patroni che avremmo voluto invocare, portando le sue spoglie giù dall’altare al centro della basilica, è Santa Crescenzia, che fin dal 1817, anno del suo arrivo in Città, ha sempre protetto e custodito la comunità magentina – sottolinea don Giuseppe -ma insieme a don Emiliano, abbiamo pensato di coinvolgere tutti i Santi della Comunità Pastorale a partire da S Giuseppe”. La novena è a Lui intitolata perché a breve, il 19 marzo, è la sua festa liturgica. Le novene nascono proprio come il periodo di nove giorni che precede una festa per prepararsi spiritualmente. Ma siccome S. Giuseppe è un santo umile e discreto, abbiamo pensato che volentieri avrebbe lasciato spazio agli altri santi che proteggono la nostra città, perché potessimo invocarli insieme a lui in preparazione alla sua festa. Insomma: l’unione fa la forza!”.

Programma della Novena

Da martedì 10 alle 21, in tutte le cinque parrocchie il suono delle campane inviterà tutti a riunirsi in famiglia e a raccogliersi in preghiera per riscoprire la famiglia come “Chiesa domestica”.

Ecco il programma:

1. Martedì 10 – la Sacra Famiglia di Gesù e Maria con Giuseppe loro custode;

2. Mercoledì 11 – S. Giovanni Battista e S. Luca: il primo, precursore di Gesù; il secondo, che attraverso il suo Vangelo mostra il Volto della misericordia del Padre, sempre amorevole verso noi suoi figli.

3. Giovedì 12 – S. Crescenzia e S. Biagio, entrambi martiri, che per amore di Cristo hanno donato la loro vita e la cui testimonianza oggi ci raggiunge in tutta la sua attualità.

4. Venerdì 13 – S. Ambrogio e S. Carlo Borromeo: sono i santi vescovi che accompagnano il cammino della Chiesa diocesana: il primo dà il nome alla Chiesa Milanese, il secondo, compatrono della parrocchia di Pontevecchio, che riformò la Chiesa Ambrosiana.

5. Sabato 14 – S. Martino: patrono principale della nostra Città, col gesto del mantello insegna a riconoscere la presenza di Cristo nel povero, nel malato, nel sofferente.

6. Lunedì 15 – S. Girolamo Emiliani e S. Luigi Gonzaga: santi vissuti nel Cinquecento, durante la pestilenza, entrambi si sono prodigati al servizio del prossimo fino ad incontrare la morte a motivo del contagio.

7. Martedì 16 – S. Rocco e S. Sebastiano: a loro è dedicata una delle chiese magentine e sono da sempre invocati nelle nostre terre per proteggere dal contagio della peste e da ogni morbo infettivo.

8. Mercoledì 17 – S. Gianna e S. Paolo VI, compatroni della Comunità Pastorale: la prima, medico che si prodiga nella cura del prossimo; il secondo, che da Papa ha chiamato la Chiesa ad essere come “Buon Samaritano” verso gli uomini e le donne di oggi.

9. Giovedì 18 – Beata Vergine Maria, sposa di Giuseppe, che invocheremo ricordando i titoli con cui la veneriamo nei tre santuari a Lei dedicati: Immacolata (Pontevecchio), Assunta (Magenta), del Buon Consiglio (Pontenuovo).

Come seguire la Novena?

In ogni chiesa parrocchiale si potrà trovare: un’immagine di S. Crescenzia con una preghiera, il foglio delle preghiere per ogni giorno della novena. “Chiediamo un bel gesto di prossimità nel recapitare immagine e foglio alle persone impossibilitate a uscire da casa”, dicono i sacerdoti. Il foglietto si potrà avere anche in formato file allegato via email agli indirizzi degli iscritti al sito web www.comunitapastoralemagenta.it, oltre che sui canali social della Comunità Pastorale Facebook, Instagram e Youtube.

