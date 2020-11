Novate: Dimentica il pentolino sul fuoco, due persone ferite lievemente

Due persone anziane ferite lievemente sono state accompagnate in ospedale per i controlli del caso

Le fiamme sono divampate per un pentolino dimenticato sul fuoco

Due persone sono rimaste lievemente ferite intorno alle 20 di oggi in un appartamento di via Baranzate 66 a Novate Milanese. Le due donne si trovavano all’interno di un appartamento situato al quarto piano di un piccolo complesso residenziale quando, sembra a causa di un pentolino dimenticato sul fuoco la cucina dell’appartamento ha iniziato a riempiersi di fumo

Sul posto vigili del fuoco e ambulanze

A dare l’allarme una delle due donne che sembra, a causa dello spavento, non riuscisse ad aprire la porta di casa per chiedere aiuto ai vicini. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco di Milano, un’ambulanza del 118 e l’automedica insieme ai carabinieri della Compagnia di Rho.

Le due persone ferite sono state accompagnate in ospedale

Le due persone ferite, di cui una in carrozzina, sono state portate in ospedale per i controlli del caso. La dinamica del principio d’incendio dovrebbe essere la seguente. La mamma di 94 anni si trovava in bagno quando è caduta a terra. Per soccorrerla la figlia ha lasciato il pentolino sul fuoco. In pochi minuti l’appartamento si riempito di fumo.