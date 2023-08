Novate Milanese ha detto addio a Severino Bellaviti, stroncato a 73 anni da un malore improvviso: per tutti era il gestore della latteria di via Repubblica con cui lavorava insieme alla moglie da più di 50 anni.

Novate dice addio al "lattaio" Severino

Un addio improvviso che ha lasciato senza parole le molte generazioni di novatesi che nel corso degli anni lo hanno conosciuto grazie alla sua latteria e dove ha sempre trattato tutti con grande rispetto e gentilezza. Se n'è andato a pochi giorni dal suo compleanno che sarebbe stato il 19 agosto: nella latteria di via Repubblica, Severino insieme alla moglie e al genero preparava degli aperitivi che tutti ricordano con grande piacere e dove sono passati centinaia di novatesi.

La latteria era stata aperta nel 1954 e lui aveva iniziato a lavorarci sin da quando aveva 19 anni, fino a pochi giorni fa, quando è andato in ferie.

Il malore improvviso durante le ferie

Si trovava in ferie in Val taleggio, Severino, quando domenica mattina, ha avuto un malore improvviso che gli è risultato fatale. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dal web con moltissimi ricordi legati alla sua gentilezza e agli aperitivi all'interno del locale in stile retrò che tantissimi apprezzavano.

"Da tempo ormai manco da Novate, ma è vivo il ricordo di quando Severino ci portava il latte a domicilio: lo lasciava in un apposito cestino appeso alla rete di recinzione del giardino. Lo ricordo sempre discreto e gentile con il suo semplice sorriso". Questo il ricordo di una persona.

I funerali si svolgeranno oggi, 16 agosto 2023, nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso in piazza della chiesa a Novate.