Notte violenta: due aggressioni SIRENE DI NOTTE

Nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Notte violenta: due aggressioni

Pochi minuti dopo mezzanotte e mezza un uomo di 52 anni è stato soccorso da un’automedica dopo essere rimasto coinvolto in un’aggressione in via Gorizia a Baranzate. L’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale Sacco.

Un 44enne è stato coinvolto in un’aggressione in via Carlo Dell’Acqua a Rescadina intorno alle 22.20. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Legnano che ha trasportato l’uomo in codice verde all’ospedale di Castellanza.

Incidente tra auto

Due auto si sono scontrate in via De Gasperi a Senago intono alle 5. Nello scontro sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 35 anni e un uomo di 47 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze, entrambe hanno poi trasportato i coinvolti in codice verde all’ospedale di Garbagnate.

