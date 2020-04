Notte priva di malori in strada o incidenti solo un piccolo infortunio a Cusago SIRENE DI NOTTE

Notte priva di malori in strada o incidenti solo un piccolo infortunio

Solo un piccolo infortunio in una ditta di Cusago

Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 aprile i soccorritori sono intervenuti diverse volte.Fortunatamente però, nelle zone dell’Abbiatense-Magentino, Rhodense, Bollatese e Altomilanese, non ci sono state richieste di soccorso per malori in strada o incidenti stradali. Solamente un piccolo infortunio sul lavoro poco dopo passata la mezzanotte in un impianto lavorativo di via Enrico Fermi a Cusago. Infortunio che si è concluso con la medicazione sul posto dell’operaio rimasto ferito lievemente. Per lui non nemmeno stato necessario il trasporto in ospedale