Notte priva di malori in strada, incidenti e infortuni: SIRENE DI NOTTE

Gli equipaggi del 118 sono usciti per interventi nelle abitazioni

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile i soccorritori sono intervenuti diverse volte in abitazioni private per soccorrere persone. Fortunatamente però, nelle zone dell’Abbiatense-Magentino, Rhodense, Bollatese e Altomilanese, non ci sono state richieste di soccorso per malori in strada, incidenti stradali o infortuni sul lavoro.