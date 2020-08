Notte di risse e aggressioni

Notte movimentata a causa di una serie di risse e aggressioni quella tra sabato 1° e domenica 2 agosto nell’Ovest Milano.

Ad Abbiategrasso minorenne ubriaco

Poco prima della mezzanotte l’allarme è scattato per un ragazzo di 17 anni in corso San Martino, in preda ai fumi dell’alcol. Soccorso da un’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso, si è ripreso senza bisogno del trasporto in ospedale.

A Magenta aggredita una donna

Una donna di 58 anni è stata aggredita lungo la ex statale 11 ed è stata portata in ospedale a Magenta. Sull’episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Ad Abbiategrasso rissa in strada

Attorno alle 3, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, è scoppiata una rissa in via Podgora che ha visto coinvolte tre persone. Un ragazzo di 25 anni e un uomo di 40 sono stati portati in ospedale in codice giallo, rispettivamente a Magenta e al Policlinico di Milano.

A Legnano incidente stradale

Attorno alle 2, la Croce Rossa di Legnano ha soccorso un 45enne caduto dalla bicicletta in via Santa Teresa. E’ stato portato in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi.

A Legnano malore di una 19enne

La Croce Rossa di Legnano è intervenuta ancora in via Santa Teresa, questa volta verso le 4, per soccorrere una 19enne che ha avuto un malore. Inizialmente la situazione sembrava critica, dal momento che l’ambulanza è stata allertata in codice rosso, ma poi la giovane è stata portata in ospedale in giallo.

A Legnano rissa in galleria Cantoni

Poco prima della mezzanotte, è scoppiata una rissa tra un gruppo di tunisini. Uno di loro è rimasto ferito ed è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano in codice verde. Sul posto anche Polizia Locale e Carabinieri.

