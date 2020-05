Notte di malori: intervengono i soccorritori – SIRENE DI NOTTE

Notte di malori sul nostro territorio: ecco gli interventi dei soccorritori nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio.

Notte di malori: dove sono arrivati i soccorsi

Erano circa le 21.30 quando un ragazzo di 28 anni e una ragazza di 34 si sono sentiti male in viale Porta Est e Rho. Sul posto un’ambulanza in codice verde: per fortuna infatti i due non erano gravi. A sentirsi male, questa volta a Senago in via Togliatti, anche un uomo di 54 anni. L’ambulanza è giunta poco prima delle 22 in codice giallo, ma anche lui non era in gravi condizioni. I sanitari sono poi dovuti intervenire ancora a Rho perché un 28enne ha accusato un malore in via Canova intorno alle 4.15. I soccorritorio dell’ambulanza Rho Soccorso hanno trasportato la persona in ospedale in codice verde.

Grave incidente a Garbagnate

Erano poco prima delle 23 quando un 45enne è finito fuori strada lungo l’SP119 all’altezza di Garbagnate Milanese. Allertati sia i Carabinieri della Compagnia di Rho sia i Vigili del fuoco. Sul posto, per soccorrere l’uomo, un’ambulanza e un’automedica che hanno portato il ferito, in codice rosso, al San Gerardo di Monza.

Interventi anche a Bareggio e Garbagnate

Alle 23.20 i soccorritori sono intervenuti ancora a Garbagnate per aiutare una 86enne che era cadua in via Kennedy. La donna è stata portata in ospedale in codice verde. Intossicazione etilica, invece, per un ragazzo di 21 anni in via Brughiera a Bareggio. Sul posto, intorno alle 2, un’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano, che ha portato il ragazzo in codice verde al San Carlo.

