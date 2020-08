Notte di malori: gli interventi dei soccorritori – SIRENE DI NOTTE

Notte di malori nel nostro territorio: ecco dove sono intervenuti i sanitari nella notte tra sabato 22 e domenica 23 agosto 2020.

Notte di malori tra Bustese e Rhodense

Mancava poco alle 21 quando i soccorritori della Croce Rossa di Busto Arsizio sono intervenuti con la massima urgenza per prestare aiuto a un uomo di 43 anni in via Magenta a Busto Garolfo. L’uomo, che si era sentito male, sembrava essere in gravi condizioni, tanto che l’ambulanza è giunta in codice rosso. Per fortuna, il 43enne si è ripreso ed è stato portato in ospedale in codice verde.

Altro intervento per un malore a Rho in via Trecate alle 21.50 di ieri, sabato 22 agosto. I volontari del Rho Soccorso sono giunti in codice giallo per dare i primi aiuti a una donna di 46 anni, che è stata poi portata in nosocomio. La 46enne non sarebbe grave.

Altro malore si è registrato a Cesate alle 23.30, quando un’ambulanza della Misericordia di Arese è dovuta intervenire in codice giallo per soccorrere una donna di 56 anni, che per fortuna è stata portata in ospedale in codice verde.

