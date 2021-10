Notte di incidenti: gli interventi dei soccorritori

Sirene di notte

I soccorritori sono dovuti intervenire in svariati incidenti stradali tra l'Abbiatense, il Magentino e l'Altomilanese.

Notte di incidenti quella tra venerdì 1 ottobre e sabato 2 ottobre 2021: tutti gli interventi dei soccorritori.

Notte di incidenti tra l'Altomilanese e l'Abbiatense

Momenti di paura intorno alle 20.40 di venerdì 1 ottobre in viale Giotto ad Abbiategrasso. L'ambulanza della Ata di Zelo e l'automedica sono state allertate in codice rosso per soccorrere un ragazzo di 32 anni, la cui auto, per cause ancora da accertare, si era ribaltata. Oltre ai sanitari, sono giunti sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i Vigili del fuoco. Per fortuna il 32enne non era grave e, dopo essere stato stabilizzato, è stato portato in ospedale in codice verde.

Erano circa le 21.45 di ieri, venerdì 1 ottobre, quando la Croce bianca di Legnano è stata poi allertata per un incidente tra un'auto e un ciclomotore in via Roma a San Vittore Olona. A rimanere coinvolte nello scontro due ragazze, di 19 e 14 anni. I sanitari sono giunti in codice giallo, ma per fortuna la situazione non era grave e la ragazza ferita è stata portata in codice verde in ospedale.

Altro incidente tra auto si è poi verificato intorno alle 23.25 a Bareggio in via Milano. A rimanere coinvolte sono state due ragazze e un ragazzo di 24 anni. Anche in questo caso, per fortuna, nessuno ha riportato gravi ferite. I soccorritori, usciti in codice giallo, sono rientrati in ospedale in codice verde.

Scontro a Inveruno: 4 persone rimaste coinvolte

Intorno all'1.15 di sabato 2 ottobre, invece, due ambulanze - una della Croce Azzurra Buscate e l'altra dei Volontari di Arluno - si sono recate, in codice giallo, in via Palestro a Inveruno per uno scontro tra auto. A rimanere coinvolte 4 persone: due donne di 19 e 30 anni, un ragazzo di 28 e una bimba di 2 anni.