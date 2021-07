Notte di incidenti e un uomo stroncato da un malore - SIRENE DI NOTTE

Notte di incidenti e un malore fatale tra venerdì 23 e sabato 24 luglio 2021.

Notte di incidenti e un malore fatale a Rho

Ore movimentate per i soccorritori del 118 sul nostro territorio. Diversi gli incidenti e i malori che hanno richiesto l'intervento dell'ambulanza, e in un caso si è verificato pure un decesso. A perdere la vita, in seguito a un malore avvenuto in via Togliatti a Rho poco prima delle 22, è stato un uomo di 77 anni. Sul posto sono intervenuti Rho soccorso e l'automedica, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare.

Cadute e scontri ma nessun ferito grave

Alle 21, in via Magenta a Sedriano, un'ambulanza della Croce bianca cittadina è intervenuta in codice giallo per soccorrere una donna di 82 anni rimasta vittima di una caduta in bici. Fortunatamente l'anziana non ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale di Magenta in codice verde.

Un'altra due ruote, ma questa volta a motore, protagonista dell'incidente avvenuto un quarto d'ora dopo in via Mattei a Mesero: in questo caso la vittima è stato un uomo di 49 anni, che è stato soccorso dal Comitato volontari Pronto soccorso di Arluno e accompagnato al Fornaroli in codice giallo.

Attimi di paura alle 23.30 in via Udine a Pregnana, dove la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in codice rosso un'ambulanza della Croce verde di Novate per prestare soccorso a una 16enne che aveva avuto un incidente in monopattino. Fortunatamente le condizioni della ragazza si sono rivelate meno gravi del previsto: è arrivata all'ospedale di Rho in codice vere.

Incidente stradale in via Piave a Bollate poco prima dell'1: protagonista della disavventura un uomo di 45 anni, soccorso dall'ambulanza in codice giallo, ma che non ha avuto bisogno di sottoporsi a cure mediche.

Pressoché illesa anche la 29enne che intorno alle 4 è finita fuori strada in via Friuli nella frazione Grancia di Lainate: sul posto è intervenuta la Croce rossa cittadina che ha accompagnato la donna all'ospedale di Rho, dov'è arrivata in codice verde.

Infortunio sul lavoro a Garbagnate

Infortunio sul lavoro questa mattina alle 7.30 in via Primo maggio a Garbagnate: coinvolto un uomo di 35 anni, soccorso in codice giallo da un'ambulanza di Rho soccorso e trasportato all'ospedale garbagnatese in codice verde.