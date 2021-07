Nottata di incidenti sul territorio SIRENE DI NOTTE

Diversi gli interventi che hanno visto all'opera i sanitari nella notte tra ieri, sabato 10 luglio, ed oggi domenica 11.

Tre incidenti nel Legnanese

Tre, in particolare, gli interventi scattati a seguito di incidenti, il primo dei quali è avvenuto a Legnano, in via Liguria, nella prima parte della serata, quando un giovane di 21 anni, che si trovava probabilmente a bordo di un monopattino, è rimasto vittima di un sinistro che ha fatto subito allertare la Croce rossa di Legnano. Lo stesso è stato poi trasportato al nosocomio locale per ricevere tutte le cure necessarie. Allertati comunque i Carabinieri di Legnano.

A Dairago un'auto finita contro ostacolo

Sempre nel Legnanese ma questa volta a Dairago, in via Chiesa, un'auto è finita contro un ostacolo. Nella vettura erano presenti una ragazza di 22 anni e un ragazzo di 32. Grazie all'intervento della Croce Azzurra di Busto Arsizio, i due hanno ricevuto tutte le medicazioni del caso per essere quindi condotti all'ospedale di Legnano al fine di completare l'iter di cure. Anche in questa circostanza sono stati allertati i Carabinieri di Legnano.

Caduta dalla moto per un 46 enne: finisce in ospedale

A destare molta preoccupazione, inoltre, è stata la spaventosa caduta dalla moto verificatasi ad Inveruno, intorno all'una di notte, sulla Sp 31, con protagonista un uomo di 46 anni. La chiamata ai soccorsi in codice rosso. Dopodiché la vittima è stata portata in ospedale, sempre a Legnano, in gravi condizioni. Allertati pure i Carabinieri di Legnano.

Tre giovani in ospedale per colpa dell'alcol

Hanno infine abusato dell'alcol i tre giovani, tutti minorenni, che a Nerviano (Sant'Ilario), in via Della Favorita, sono stati soccorsi dalla Croce rossa di Legnano e dal Rho Soccorso e portati in ospedale per essere curati.