Nottata di incidenti, il più grave ha coinvolto un 24enne

Nottata di incidenti sul territorio. Il più grave si è verificato a Senago dove si sono scontrate un'auto e una moto: ad avere la peggio il centauro di 24 anni portato al Niguarda

Tanti interventi per il 112

Il primo intervento di rilievo si è svolto quando ancora le luci della notte non la facevano da padrone. Intorno alle 19.31, infatti, lungo via Donato Bramante di Abbiategrasso si è verificato lo scontro tra un'auto e una moto. Uno scontro violento tanto che sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, sono giunte un'ambulanza e un'automedica: le attenzioni del personale sanitario si sono concentrate su due adolescenti, rispettivamente di 16 e 17 anni, che dopo le prime cure sul posto sono stati portati al San Carlo in codice giallo

Poco prima delle 21 l'incidente più grave, a Senago. Lungo la Strada provinciale 119 nuova variante si è verificato lo scontro tra un'altra auto e una moto. In questo caso l'impatto è stato ancor più violento rispetto ad Abbiategrasso tanto che l'allarme è scattato in codice rosso: a rimanere ferito è stato un giovane di 24 anni. Dopo avergli prestato le prime cure, fortunatamente le condizioni si sono stabilizzate tanto che l'intervento è stato declassato da rosso a giallo e il centauro portato al Niguarda

L'ultimo intervento del venerdì notte c'è stato a Legnano, in via Menotti. Qui un ragazzo di 18 anni è caduto rovinosamente a terra tanto che l'allarme è scattato in codice rosso. Tanta paura ma poi, grazie anche all'intervento della Croce rossa di Legnano, la situazione è migliorata e il ragazzo portato all'ospedale di Castellanza in codice verde

Sabato notte

Le sirene dei soccorritori sono tornate ad Abbiategrasso, intorno a mezzanotte e quaranta, per l'uscita di strada di un veicolo condotto da una trentacinquenne in via Pavia. Sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri Abbiategrasso e un'ambulanza dell'Azzurra di Abbiategrasso: le condizioni della donna fortunatamente sono migliorate con il passare dei minuti e l'automobilista è stata portata per accertamenti all'ospedale di Magenta.