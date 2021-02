Nottata di incidenti e un’aggressione SIRENE DI NOTTE

Diversi gli interventi che hanno visto all’opera i sanitari nella notte tra ieri, venerdì 19 febbraio, ed oggi, sabato 20.

Incidente ad Arconate per una giovane

Intorno alle 20 ad Arconate un incidente ha visto finire all’ospedale una giovane di 19 anni. Lo scontro, rimediato tra due auto sulla Sp.34, ha fatto subito scattare l’intervento della Croce azzurra di Cuggiono. Al termine dei primi accertamenti sul posto, la giovane è stata trasportata in ospedale a Legnano per ricevere ulteriori cure.

Aggressione a Rho

Quasi in contemporanea, a Rho, si è verificata un’aggressione nella quale ha avuto la peggio un 33enne, finito al nosocomio locale in condizioni comunque non gravi, dopo una lite che ha avuto luogo in Piazza Della Libertà. Per questo erano ovviamente stati allertati i Carabinieri di Rho.

Malore a Villa Cortese

A notte fonda, poi, a Villa Cortese si è sentito male un uomo di 62 anni per motivi tutti da conoscere. E’ accaduto in via Pacinotti, dove si sono portate le unità della Croce rossa di Legnano, che hanno quindi trasportato la persona che ha accusato il malore all’ospedale legnanese.