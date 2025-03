Notato in auto dai Carabinieri, a casa teneva la droga: denunciato

Droga in casa a Lainate: la scoperta dei Carabinieri dopo aver notato l'uomo sospetto a Pogliano Milanese.

Droga in casa

I Carabinieri della Compagnia di Legnano lo avevano notato mentre era al volante della sua auto. Era il pomeriggio di ieri, martedì 11 marzo 2025, e l'uomo, un 32enne italiano residente a Lainate, si trova sul territorio di Pogliano Milanese. Notato con un fare sospetto, i militari hanno deciso così di seguirlo fino a casa. Qui le perquisizioni: all'interno della vettura non c'era nulla, ma invece nell'abitazione i Carabinieri hanno trovato 10 grammi di cocaina, un bilancino, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 3mila euro in contanti.

La denuncia

Visto quanto trovato, il 32enne è stato denunciato e piede libero.