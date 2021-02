Intervento dei carabinieri venerdì sera ad Abbiategrasso su segnalazione di alcuni cittadini. Locale aperto oltre le 18: multa e serrande abbassate tutto il fine settimana

Norme anti Covid, multato il Castle Rock di Abbiategrasso

Serrande abbassate tutto il fine settimana ed anche nella giornata di oggi per il Castle Rock di Abbiategrasso. Nella serata di venerdì, infatti i carabinieri si sono presentati all’ingresso del locale di via Gaetano Negri in quanto, come riporta una nota stampa del Comando provinciale, “era stato segnalato un assembramento all’esterno del locale”. Giunti sul posto alle 18.20, i carabinieri abbiatensi hanno quindi accertato che il locale risultava di fatto ancora aperto oltre l’orario consentito dalle normative anti Covid. All’interno, due clienti che, alla vista delle divise, hanno anche tentato di eludere i controlli uscendo dalla porta di servizio del locale cucina. Sanzione amministrativa per il titolare e chiusura per cinque giorni.

Il Castle Rock: “Grazie ai soliti Peter Parker di quartiere…”

Amaro e non privo di una nota polemica l’annuncio da parte del locale stesso su Instagram: “Il Castle Rock avvisa tutti i suoi clienti che, grazie ai soliti Peter Parker di quartiere che fanno le foto e si lamentano, il locale rimarrà chiuso fino a lunedì 15 febbraio compreso”.