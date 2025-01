Nonna Augusta si è spenta poco prima di compiere 103 anni

Sì è spenta pochi giorni prima di compiere 103 anni Augusta Martini, residente al rione Ponzella di Legnano, dov’era conosciutissima.

Addio ad Augusta Martini: era nata il 13 gennaio 1922

Nata il 13 gennaio 1922 a Olgiate Olona, si era trasferita nella città del Carroccio a vent’anni, dopo il matrimonio con Remo Comerio. Lui lavorava come modellista a Olgiate e poi alla Franco Tosi, lei da ragazzina in una tessitura in Valle Olona, poi alla tessitura De Angeli Frua di Legnano e infine alla stireria Giorgetti.

Aveva le mani d'oro e il cuore grande e tutti la amavano

Attivissima, incapace di stare con le mani in mano, la donna si è sempre data da fare per la parrocchia San Paolo, mettendo a disposizione la sua arte: maestra nel cucito, nel ricamo e nel lavoro a maglia, per anni ha realizzato i camicini per il battesimo di tutti i neonati del quartiere, vestendo intere generazioni di bambini nel giorno del loro ingresso nella comunità cristiana. Per questo, ma anche per il suo modo di essere schietto e allegro, per la disponibilità e l’altruismo, Augusta era diventata un po’ la nonna di tutti.

L'ultimo abbraccio di amici e parenti nella chiesa di San Giovanni

Il funerale è stato celebrato lunedì 30 dicembre nella chiesa di San Giovanni. Tante sono state le persone che hanno voluto darle l’ultimo saluto e stringere in un abbraccio affettuoso la figlia Elide, la nipote Paola e i pronipoti Anita e Gabriele.