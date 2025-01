Lo scorso pomeriggio gli agenti della polizia locale di Castano Primo e Nosate sono intervenuti in un bar della piazza di Castano dove i titolari dell’attività si erano allarmati per una persona in stato di alterazione psichica al quale era caduta un’arma da fuoco in terra subito nascosta.

Non vuole uscire dal bar e gli cade a terra una pistola: panico tra i clienti

Intervenuti immediatamente suoi luoghi veniva rintracciato l’uomo: sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di una pistola semiautomatica, inserita nei pantaloni e con il colpo in canna. Da accertamenti risultava poi essere una replica a salve, della beretta mod. 92 al quale il soggetto aveva asportato il tappo rosso: nascosto in una tasca veniva rinvenuta anche una forbice da elettricista.

Accompagnato presso il locale Comando veniva denunciato per procurato allarme e porto di oggetti atti ad offendere.

Da accertamenti risultava un ragazzo affetto da disturbi psichici già seguito dal servizio sanitario ed assegnatario di amministratore di sostegno pertanto veniva accompagnato presso l’ospedale di Legnano per gli opportuni accertamenti.