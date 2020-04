Non si ferma il cammino della preghiera. Lo ricorda il parroco di Magenta, don Giuseppe Marinoni, con un video appello per tenere viva la fede nonostante il Covid.

Non si ferma il cammino della preghiera

Tanti appunatemnti, come giovedì 23, la sera di Emmaus, con l’adorazione eucaristica, domenica 26 dedicata agli anniversari di nozze, rinviati, ma con una preghiera per le famiglie, martedì 28 la festa di Santa Gianna, con una Messa concelebrata alle 21, venerdì 1° maggio il Rosario e la consacrazione della comunità alla Madonna per dare il via al mese mariano.

L’appello del parroco

“Stringiamo i denti – è l’invito del sacerdote – Il Singore resta con noi, la Madonna e i santi ci accompagnano”.

