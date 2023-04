Non si ferma all'alt dei Carabinieri e scappa: ma si schianta contro un box

Non si ferma all'alt dei Carabinieri e scappa: caos a San Vittore Olona, un arresto.

Non si ferma ai Carabinieri, finisce contro un box

Era in sella al suo ciclomotore lungo il Sempione quando i Carabinieri di Cerro Maggiore gli hanno intimato l'alt per un controllo. Ma lui, 22enne marocchino, ha tirato dritto, cercando di scappare. Solo che, poco dopo, si è schiantato contro il box esterno di un'abitazione finendo a terra, in via Monte Grappa. Ha poi cercato di scappare a piedi, di spintonando i militari: ed è finito nei guai.

Tutto è successo poco prima delle 18 a San Vittore Olona. Il giovane era sul suo ciclomotore, alla vista dell'alt dei militari ha cercato di sottrarsi al controllo. Fuggendo, è finito contro la serranda metallica di un garage, rovinando a terra. Ha proseguito la sua fuga a piedi, i Carabinieri lo hanno inseguito e bloccato mentre il 22enne cercava di opporre resistenza spintonandoli.

Le ferite e l'arresto

Dopo le cure mediche del caso, il giovane ha ricevuto 5 giorni di prognosi e per lui è scattato l'arresto per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale (per lui arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa del rito direttissimo). Uno dei Carabinieri ha riportato 7 giorni di prognosi.