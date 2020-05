Non risponde in casa, arrivano pompieri e Carabinieri: ma era in piazza con le amiche

Non risponde in casa e viene lanciato l’allarme: sul posto, a Cerro Maggiore, sono arrivati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Ma la padrona di casa era in piazza con le amiche.

Non risponde in casa, ma era in piazza

Quando si è visto che non rispondeva nè al citofono, nè al campanello nè alle telefonate si è fatto subito largo il sospetto che le fosse successo qualcosa all’interno del suo appartamento nella zona del Parco Baldini, a Cerro Maggiore. Così i vicini hanno dato l’allarme. Quella donna, 45 anni, che non dava segni di presenza poteva essere in pericolo. Erano circa le 22.30 di ieri, giovedì 21 maggio 2020. Così sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Legnano e i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Per fortuna c’è stato il lieto fine. La padrona di casa stava benissimo: non era nel suo appartamento in quanto era uscita a fare due passi e si trovava in piazza con le amiche.

