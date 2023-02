Non risponde in casa, aveva avuto un malore: gravissimo in ospedale

Non rispondeva in casa, aveva avuto un malore: è successo a Casorezzo.

Malore in casa, non rispondeva

Non rispondeva alle chiamate nè al campanello. Così sono arrivati soccorritori e Vigili del fuoco. Ora l'uomo, che aveva accusato un malore in casa, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Legnano. E' quanto successo la mattina di oggi, giovedì 2 febbraio 2023 a Casorezzo. L'uomo, che abita in una casa lungo la via, non dava più segnali di sè. I residenti avevano provato a chiamarlo e suonare il campanello ma niente. Nessuna risposta. Così hanno deciso di lanciare l'allarme e chiedere aiuto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno e quelli di Legnano, insieme all'ambulanza del Cvps Arluno. Poi il trasporto in codice rosso in ospedale di Legnano.