Momenti concitati nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 1 luglio a Santo Stefano Ticino per un uomo che non rispondeva in casa.

Non risponde alle chiamate, arrivano i Vigili del fuoco

Alcuni cittadini hanno segnalato la vicenda al 112 che ha subito dirottato sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, la Polizia Locale ed il 118.

Arrivati in via Venegono i pompieri hanno raggiunto il balcone del secondo piano dove abitava l'uomo, ma prima che forzassero la finestra la persona fortunatamente è stata rintracciata. L'uomo stava bene e non era in casa. Allarme rientrato.