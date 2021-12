Non risponde al figlio: 78enne trovata morta in casa

Il dramma

In via Mazzini a Busto Garolfo sono giunti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, che hanno trovato la donna ormai senza vita.

Non rispondeva alle chiamate del figlio, così l'uomo ha allertato i Vigili del fuoco volontari di Inveruno che hanno trovato la 78enne morta in casa a Busto Garolfo.

Donna trovata morta in casa a Busto Garolfo

Una tragedia ha scosso Busto Garolfo nella giornata di ieri, domenica 5 dicembre 2021. Una donna di origine friulana, Francesca D. di 78 anni, è stata trovata morta in casa nella sua abitazione in paese. I vicini, che si erano insospettiti dal troppo silenzio, si sono messi in contatto coi parenti.

La chiamata ai pompieri

Il figlio della donna, una volta avvertito, ha subito provato a mettersi in contatto con la madre, che da tempo abitava da sola in via Mazzini a Busto Garolfo. Le mancate risposte lo hanno portato immediatamente a chiamare i soccorsi intorno alle 10.40. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, che hanno trovato la 78enne senza vita. Probabilmente, alla base del decesso c'è stato un malore.