Non rispettano le normative anti-Covid, chiusi 16 locali tra Milano e provincia.

Nell’ambito dell’attività di vigilanza da parte delle Forze di Polizia statali e locali per il rispetto delle normative Covid, in linea con le direttive impartite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, prosegue l’azione di controllo agli esercizi commerciali. Sulla base degli accertamenti effettuati dalle Forze dell’Ordine e delle Polizie Locali, il prefetto Renato Saccone ha adottato 16 provvedimenti con i quali è stata disposta la chiusura, per la durata di cinque giorni, di cinque bar, un ristorante/pizzeria, un laboratorio di produzione e vendita di prodotti di gastronomia e kebab, sei esercizi commerciali alimentari di vicinato e tre esercizi commerciali al dettaglio nel Comune di Milano e nei Comuni di Albairate e Cinisello Balsamo.